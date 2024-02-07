ЗМІ: На військовому заводі в Росії стався потужний вибух

Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає військову продукцію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ТАСС і Baza.

Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Воткінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення.

Після детонації на заводі почалася сильна пожежа.

Пропагандистське видання ТАСС пише, що нібито дізналося в диспетчерській службі, що вибух стався "під час планових випробувань ракетних двигунів".

Довідково: Воткінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Іжевська. Крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів "Тополь-М" і "Іскандер". Наприкінці 2023 року Воткинський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.