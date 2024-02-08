РФ за сутки потеряла 900 военных, вертолет и 24 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины около 910 военных, вертолет, 11 танков, 24 артиллерийские системы и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 392 380 (+910) человек,
- танков − 6 383 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 11 899 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 9 411 (+24) ед,
- РСЗО − 980 (+0) ед,
- средств ПВО − 666 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 191 (+14) ед,
- крылатых ракет − 1 880 (+31) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 513 (+27) ед,
- специальной техники – 1 505 (+8) ед.