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РФ за сутки потеряла 900 военных, вертолет и 24 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла 900 военных, вертолет и 24 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины около 910 военных, вертолет, 11 танков, 24 артиллерийские системы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 392 380 (+910) человек,
  • танков − 6 383 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 899 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 9 411 (+24) ед,
  • РСЗО − 980 (+0) ед,
  • средств ПВО − 666 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 191 (+14) ед,
  • крылатых ракет − 1 880 (+31) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 513 (+27) ед,
  • специальной техники – 1 505 (+8) ед.

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