РФ за сутки потеряла 900 военных, вертолет и 24 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины около 910 военных, вертолет, 11 танков, 24 артиллерийские системы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили: