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РФ за добу втратила 900 військових, гелікоптер та 24 артсистеми – Генштаб

РФ за добу втратила 900 військових, гелікоптер та 24 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у війні проти України приблизно 910 військових, гелікоптер, 11 танків, 24 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 392 380 (+910) осіб,
  • танків − 6 383 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 11 899 (+20) од,
  • артилерійських систем − 9 411 (+24) од,
  • РСЗВ − 980 (+0) од,
  • засобів ППО − 666 (+1) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 191 (+14) од,
  • крилатих ракет − 1 880 (+31) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 513 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 1 505 (+8) од.

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