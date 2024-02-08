РФ за добу втратила 900 військових, гелікоптер та 24 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні проти України приблизно 910 військових, гелікоптер, 11 танків, 24 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали: