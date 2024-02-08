Конфликт в Космаче: в полиции заявили, что усилят несение службы

Полицейские Ивано-Франковской области будут нести усиленный вариант службы в общинах области из-за конфликта в селе Космач, в результате которого полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве. Об этом заявил Андрей Яцкив, начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, сообщает Радио Свобода.

"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми, а также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев" , – сказал Яцкив.

По словам Яцкива, полицейские установили, что все перекрывавшие дорогу участники собрания – это местные жители. Следователи полиции сейчас допрашивают людей, которые перекрывали дорогу. Дальше будут принимать решение, кого привлечь к ответственности.

Яцкив назвал перекрытие дороги толпой женщин стихийным собранием, в полицию заявок на проведение таких мероприятий не поступало.

"Это было стихийное собрание людей, которые перекрыли этот участок дороги и не пропускали людей, и проверяли, по их словам, пассажиров и водителей, которые могли иметь отношение к ТЦК или другим структурам. В полицию заявок не поступало" , - отметил представитель полиции.

Состояние пострадавших по данным полиции не изменилось. Там подтверждают, что врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, что 6 февраля 2024 года в сети появилось видео, на котором видно, как толпа людей окружила автомобиль в селе Космач Ивано-Франковской области. Одна из женщин, перекрывших дорогу, держала в руках битую, другие нападавшие дергали женщину за рулем, вытаскивали ключи из авто, заподозрив в работе на территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В это время в машине находилась еще одна женщина и шестилетний водитель.

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