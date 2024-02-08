Сутички у Космачі: у поліції заявили, що посилять несення служби

Поліцейські Івано-Франківської області нестимуть посилений варіант служби у громадах області через конфлікт у селі Космач, внаслідок якого поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Про це заявив Андрій Яцків, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, повідомляє Радіо Свобода.

"Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати надалі таких випадків" , – сказав Яцків.

За словами Яцківа, поліцейські встановили, що всі учасники зібрання, які перекривали дорогу – це місцеві жителі. Слідчі поліції зараз допитують людей, які перекривали дорогу. Далі будуть ухвалювати рішення, кого притягати до відповідальності.

Яцків назвав перекриття дороги натовпом жінок стихійним зібранням, до поліції заявок на проведення таких заходів не надходило.

"Це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги і не пропускали людей, і перевіряли, за їхніми словами, пасажирів і водіїв, які могли мати відношення до ТЦК чи інших структур. До поліції заявок не надходило" , – зазначив представник поліції.

Стан постраждалих, за даними поліції не змінився. Там підтверджують, що лікарі діагностували у дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що 6 лютого 2024 року у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп людей оточив автомобіль у селі Космач Івано-Франківської області. Одна з жінок, які перекрили дорогу, тримала у руках биту, інші нападниці шарпали водійку, витягували ключі з авто, запідозривши в роботі на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У цей час у машині перебувала ще одна жінка та шестирічна дитина водійки.

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