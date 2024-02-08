НБУ работает над ограничением сумм карточных переводов: кого это коснется

Национальный банк Украины работает над решением об ограничении карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы. Это может касаться тех, кто производит теневые операции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на конференции "Финансы для бизнеса во время войны".

Как отметила Рожкова, ограничение для физических лиц на распоряжение средствами "это очень сенсативная тема". Поэтому НБУ не будет что-либо анонсировать до тех пор, пока не определится окончательно.

Она признала актуальность теневых платежей, поскольку часть бизнеса продолжает использовать "различные механизмы уклонения и уменьшения налогообложения".

Рожкова сказала, что решение будет принято в таком виде, который не ограничит "нормальный бизнес, нормальных людей", но уменьшит возможности для манипуляций и обхода закона.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно теневых финансовых операций.

Он сказал, что в ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов сделок (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По его данным, для исправления ситуации НБУ предлагает: