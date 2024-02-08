НБУ працює над обмеженням сум карткових переказів: кого це торкнеться

Національний банк України працює над рішенням щодо обмеження карткових переказів та лімітів переказу готівки через термінали. Це може стосуватися тих, хто проводить тіньові операції, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни".

Як зазначила Рожкова, обмеження для фізичних осіб на розпорядження коштами "це дуже сенсативна тема". Тому НБУ не буде щось анонсувати до того часу, поки не визначиться остаточно.

Вона визнала актуальність тіньових платежів, оскільки частина бізнесу продовжує використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення та зменшення оподаткування".

Рожкова сказала, що рішення ухвалять таке, яке не обмежить "нормальний бізнес, нормальних людей", але зменшить можливості для маніпуляцій та обходу закону.

Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо тіньових фінансових операцій.

Він сказав, що в ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

За його даними, для виправлення ситуації НБУ пропонує: