Россияне ночью запустили 16 "Шахедов": сколько удалось сбить
В ночь на 9 февраля русские войска запустили по Украине 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. ПВО удалось сбить 10 "Шахедов".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Беспилотники запустили из мыса Чауда (Крым) и Курской области (РФ).
"В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.