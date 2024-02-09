Россияне ночью запустили 16 "Шахедов": сколько удалось сбить

В ночь на 9 февраля русские войска запустили по Украине 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. ПВО удалось сбить 10 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники запустили из мыса Чауда (Крым) и Курской области (РФ).

"В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей" , - говорится в сообщении. ﻿

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.