Росіяни вночі запустили 16 "Шахедів": скільки вдалося збити

У ніч на 9 лютого російські війська запустили по Україні 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. ППО вдалося збити 10 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запустили з мису Чауда (Крим) та Курської області (РФ).

"В результаті бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.