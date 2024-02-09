Росіяни вночі запустили 16 "Шахедів": скільки вдалося збити
У ніч на 9 лютого російські війська запустили по Україні 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. ППО вдалося збити 10 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Безпілотники запустили з мису Чауда (Крим) та Курської області (РФ).
"В результаті бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.