Украинцы в 2023 году приобрели более 400 тысяч объектов недвижимости – "Опендатабот"

В 2023 году украинцы купили 404 тысяч объектов недвижимости, это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения (631 тыс.).﻿ Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

С 2015 года до начала полномасштабной войны рынок недвижимости Украины постоянно рос. В частности, к 2021 году, когда власти открыли рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше, чем земли, но именно в этот год цифры почти сравнялись.

"С начала полномасштабной люди начали больше вкладывать денег в землю. Сейчас украинцы чаще покупают землю, чем жилье. В прошлом году земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов" , – говорится в анализе "Опендатабот".

Количество новоприобретенного жилья превысило 172 тысячи. Но это все еще вдвое меньше, чем до войны – 325 тысяч. Однако по сравнению с первым годом полномасштабной войны рынок недвижимости оживает: тогда украинцы купили 100 тысяч домов и квартир.

В ипотеку в прошлом году украинцы приобрели 10 775 квартир и домов. А на приобретение земли было заключено 1 127 ипотек. То есть на 9 сделок по жилью приходится только 1 на земельный участок.

Более половины ипотек на жилье в 2023 году оформили через госпрограмму "єОселя" – 5 855.