В Киеве на рельсы в метро упал человек, часть станций закрыли

На станции метро "Театральная" в Киеве в пятницу днем пассажир попал на пути, из-за этого станции "Университет", "Театральная" и "Крещатик" временно закрыты на вход.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена, сообщает Украинская правда.

На "Театральную" из-за падения человека на пути направляются соответствующие службы.

Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" – "Лесная".

Станции "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыты на вход.

Об изменениях и возобновлении движения поездов будет сообщено позже.