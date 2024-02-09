У Києві на колії в метро впала людина, частину станцій закрили

На станції метро "Театральна" у Києві у п’ятницю вдень пасажир потрапив на колії, через це станції "Університет", "Театральна" й "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.﻿﻿ Про це заявили у Київському метрополітені, повідомляє Українська правда.

На "Театральну" через падіння людини на колії прямують відповідні служби.

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".

Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.

Про зміни та відновлення руху поїздів буде повідомлено згодом.