Российские войска расстреляли безоружного пленного: начато расследование

В соцсетях распространили видео, где военные РФ расстреляли одного безоружного пленного, выходящего к ним с поднятыми руками, и убили другого. Генпрокуратура начала расследование, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"9 февраля 2024 года в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников представителями из России во время захвата наших позиций вблизи с. Клищеевки Бахмутского района".

На видео из вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений российской армии во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен.

Военные РФ расстреляли одного безоружного пленника, выходящего к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж.

В прокуратуре напоминают, что выведение военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.