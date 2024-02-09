Російські війська розстріляли беззбройного полоненого: розпочато розслідування

У соцмережах поширили відео, де військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, і вбили другого. Генпрокуратура почала розслідування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генерального прокурора.

"9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками зс рф під час захоплення наших позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району".

На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів російської армії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон.

Військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж.

У прокуратурі нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.