Россия атаковала "Шахедами" Харьков: пострадала гражданская инфраструктура

Оккупационные войска 9 февраля ударили "Шахедами" по Харькову, в городе пострадала гражданская инфраструктура, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают городской глава Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов.

"Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура".

Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку.

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе.