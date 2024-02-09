Росія атакувала "Шахедами" Харків: постраждала цивільна інфраструктура

Окупаційні війська 9 лютого вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура".

Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.

У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.