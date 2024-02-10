Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины уменьшились почти на 2 млрд долларов США

Международные резервы Украины состоянием на 1 февраля 2024 года по предварительным данным составили 38 525 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В январе резервы уменьшились на 1,982 млрд долларов США; падение составило 4,9%.

Ключевая причина уменьшения международных резервов Украины – снижение по сравнению с предыдущими месяцами объемов поступающей в страну международной финансовой помощи.

2. Национальный банк продолжил смягчение валютных ограничений

Национальный банк продолжил поэтапное смягчение ограничений, установленных после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В частности, Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских или белорусских рублях.

Условия осуществления подобных операций:

- если банки-нерезиденты (кроме банков-резидентов российской федерации и республики беларусь, а также банков, к которым применены специальные экономические санкции), в которых открыты кореспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке приняли решение о конвертации (обмене) российских/белорусских рублей на другую валюту;

- продажа(обмен) российских/белорусских рублей может быть произведена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российских рублей и белорусских рублей. Более детально – на официальном сайте﻿ НБУ.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.

Банк Глобус повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 16% годовых;

на 9 месяцев – с 15,50 до 16,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 17% годовых.

Банк Украинский капитал повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,50 до 18,25% годовых.

Банк инвестиций и сбережений снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,75%: на 3 месяца – с 16,75 до 16% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 16 до 15,25% годовых.

Также Банк инвестиций и сбережений снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 1,60 до 1,35% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 2 до 1,85% годовых.

Сенс Банк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 1,50 до 1,25% годовых.

4. Еще один банк начал открывать валютные карты и депозиты

Еще одним банком, предоставляющим возможность открывать валютные депозиты и, соответственно, карты в долларах или евро, стал виртуальный «Банк Власний Рахунок» (мобильный банк при Банке Восток).

Такая возможность появилась в последней версии мобильного приложения. Открыв виртуальную карту в одной из двух валют, у клиентов появляется возможность:

- купить валюту на сумму 50 000 гривен в месяц; - открыть валютный депозит на сумму 200 000 гривен в месяц сроком на 95 дней (чуть больше 3-х месяцев), минимальная сумма – 100 долларов/евро.

Оформление, переоформление и обслуживание виртуальных карт – бесплатное.

Также бесплатное пополнение наличными через кассы Банка Восток и снятие наличных в кассах банка.

Пластиковые валютные карты банк пока не выпускает.

5. О.Банк меняет тарифы по своим картам

С 5 марта 2024 года вводятся изменения в тарифы по карте О.Карта+:

1) вводится льготный период для технического овердрафта. Теперь в первые 10 дней возникновения технического овердрафта будет начисляться 0,00001% годовых, после 10 дней – 70,8% годовых;

2) в случае открытия О.Карты+ по упрощенной процедуры (используя сервис BankID), будут устанавливаться следующие ограничения:

- максимальная сумма расходных операций – 400 000 гривен в год и 40 000 гривен в месяц. На время действия военного положения месячный лимит действовать не будет;

- пополнение карт наличными через терминалы или путем перевода с карты на карту будут недоступны. Т.е. пополнить такую карту наличными можно будет только через кассу банка, а безналичным платежом – только через Систему электронных платежей НБУ с использованием реквизитов IBAN.

После прохождения полной идентификации и оформления новой карты данные ограничения будут отменены.

6. А-Банк начал оформлять карты для детей

В мобильном приложении ABank24 появилась возможность оформить карту «Детская» для детей возрастом от 6 до 14 лет.

Оформление, обслуживание и перевыпуск карты – бесплатно.

Родители имеют возможность контролировать все расходы ребенка через собственное мобильное приложение.

В общем, все, как это сделано у тех же Приватбанка или Monobank, только появилось значительно позже.