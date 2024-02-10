Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України зменшилися майже на 2 млрд. доларів США

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2024 року за попередніми даними становили 38 525 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У січні резерви зменшилися на 1,982 млрд. доларів США; падіння становило 4,9%.

Ключова причина зменшення міжнародних резервів України – зниження порівняно з попередніми місяцями обсягів міжнародної фінансової допомоги, що надходить до країни.

2. Національний банк продовжив пом'якшення валютних обмежень

Національний банк продовжив поетапне пом'якшення обмежень, встановлених після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Зокрема, Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських чи білоруських рублях.

Умови здійснення таких операцій:

- якщо банки-нерезиденти (крім банків-резидентів Російської Федерації та республіки Білорусь, а також банків, до яких застосовані спеціальні економічні санкції), у яких відкриті кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалили рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту;

- продаж(обмін) російських/білоруських рублів може бути зроблено за заявою клієнта банку один раз по кожному з видів валюти - російських рублів та білоруських рублів. Більш детально – на офіційному сайті НБУ.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Єдиної тенденції не було: банки і знижували, і підвищували процентні ставки, регулюючи свій депозитний портфель у різних валютах.

Банк Глобус підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 15 до 16% річних;

на 9 місяців – із 15,50 до 16,50% річних;

на 12 місяців – з 16,50 до 17% річних.

Банк Український капітал підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,50 до 18,25% річних.

Банк інвестицій та заощаджень знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,75%: на 3 місяці – з 16,75 до 16% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 16 до 15,25% річних.

Також Банк інвестицій та заощаджень знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 1,60 до 1,35% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 2 до 1,85% річних.

Сенс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 1,50 до 1,25% річних.

4. Ще один банк почав відкривати валютні картки та депозити

Ще одним банком, який надає можливість відкривати валютні депозити і, відповідно, картки в доларах або євро, став віртуальний "Банк Власний Рахунок" (мобільний банк при Банку Схід).

Така можливість з'явилася в останній версії мобільного додатку. Відкривши віртуальну картку в одній із двох валют, у клієнтів з'являється можливість:

- купити валюту у сумі 50 000 гривень на місяць; - відкрити валютний депозит на суму 200 000 гривень на місяць терміном на 95 днів (трохи більше ніж 3 місяці), мінімальна сума – 100 доларів/євро.

Оформлення, переоформлення та обслуговування віртуальних карток – безкоштовне.

Також безкоштовне поповнення готівкою через каси Банку Схід та зняття готівки в касах банку.

Пластикові валютні картки банк поки що не випускає.

5. О.Банк змінює тарифи за своїми картами

З 5 березня 2024 року запроваджуються зміни до тарифів за карткою О.Карта+:

1) запроваджується пільговий період для технічного овердрафту. Тепер у перші 10 днів виникнення технічного овердрафту нараховуватиметься 0,00001% річних, після 10 днів – 70,8% річних;

2) у разі відкриття О.Карти+ за спрощеною процедурою (використовуючи сервіс BankID), встановлюватимуться такі обмеження:

- максимальна сума видаткових операцій – 400 000 гривень на рік та 40 000 гривень на місяць. На час дії військового стану місячний ліміт не діятиме;

- поповнення карток готівкою через термінали або шляхом переказу з картки на картку будуть недоступні. Тобто. поповнити таку картку готівкою можна лише через касу банку, а безготівковим платежем – лише через Систему електронних платежів НБУ з використанням реквізитів IBAN.

Після проходження повної ідентифікації та оформлення нової картки дані обмеження буде скасовано.

6. А-Банк почав оформлювати картки для дітей

У мобільному додатку ABank24 з'явилася можливість оформити картку «Дитяча» для дітей віком від 6 до 14 років.

Оформлення, обслуговування та перевипуск картки – безкоштовно.

Батьки мають можливість контролювати всі витрати дитини через власний мобільний додаток.

Загалом, усе, як це зроблено у тих же Приватбанку чи Monobank, лише з'явилося значно пізніше.