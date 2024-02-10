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Энергетическая ситуация в регионах: из-за атак врага страдают жители четырех областей

Энергетическая ситуация в регионах: из-за атак врага страдают жители четырех областей
Фото: Курс Украины

А на Закарпатье и Прикарпатье в результате аварий и стихийных бедствий на газовых сетях без газа осталось более 3 000 абонентов, сообщает Деловая столица.

О ситуации информируют в Минэнерго.

В Харьковской области в результате ударов "шахедов" по Харькову в городе возникли пожары. Для безопасного тушения пожаров отключены 450 потребителей электроэнергии и 22 потребителя газа. Всего из-за боевых действий по области обесточено 16 тысяч абонентов.

На Донетчине за прошедшие сутки из-за боевых действий выключилась линия 110 кВ, без электроснабжения остался город Торецк. Без света находились бытовые потребители и шахта. Под землей оставалось 20 работников, через несколько часов всех вывели на поверхность.

Всего в области из-за вражеских обстрелов выключался 21 населенный пункт (31 тысяча потребителей). К утру в области остаются без света 59 тысяч потребителей в 75 населенных пунктах.

На Николаевщине вечером была обесточена воздушная линия 150 кВ. Поэтому без света остались 25 тысяч бытовых и 815 юридических потребителей в 51 населенном пункте. Ночью всем потребителям возобновили подачу света. К утру без света остаются около 3 тысяч домохозяйств. Продолжаются работы по восстановлению.

В Одесской области из-за технологического нарушения обесточено 205 точек учета в 2 населенных пунктах.

В Закарпатье паводок подмыл и повредил подземный распределительный газопровод. В результате в двух населенных пунктах прекращено газоснабжение 1058 домохозяйств, школы, детского сада и 2 пекарен. Газовики перекрыли задвижку на подводном газопроводе и локализовали утечку газа.

В Ивано-Франковской области работники строительной фирмы во время несанкционированного проведения земляных работ по обустройству канализации повредили стальной газопровод. Для ликвидации аварийной ситуации на газопроводе прекращено газоснабжение 2167 потребителей.

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