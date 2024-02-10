Енергетична ситуація в регіонах: через атаки ворога страждають жителі чотирьох областей

А на Закарпатті та Прикарпатті внаслідок аварій та стихійних лих на газових мережах без газу залишились понад 3 000 абонентів, повідомляє Ділова столиця.

Про ситуацію інформують в Міненерго.

На Харківщині внаслідок ударів "шахедів" по Харкову у місті виникли пожежі. Для безпечного гасіння пожеж відключено 450 споживачів електроенергії та 22 споживачі газу. Загалом через бойові дії по області знеструмлено 16 тисяч абонентів.

На Донеччині минулої доби через бойові дії вимкнулась лінія 110 кВ, без електропостачання залишилося місто Торецьк. Без світла були побутові споживачі та шахта. Під землею залишалося 20 працівників, за кілька годин усіх вивели на поверхню.

Загалом в області через ворожі обстріли вимикався 21 населений пункт (31 тисяча споживачів). На ранок в області залишаються без світла 59 тисяч споживачів у 75 населених пунктах.

На Миколаївщині ввечері було знеструмлено повітряну лінію 150 кВ. Через це без світла залишилися 25 тисяч побутових та 815 юридичних споживачів у 51 населеному пункті. Уночі всім споживачам відновили подачу світла. На ранок без світла залишаються близько 3 тисяч домогосподарств. Тривають роботи з відновлення.

На Одещині через технологічне порушення знеструмлено 205 точок обліку у 2 населених пунктах.

На Закарпатті паводок підмив та пошкодив підземний розподільний газопровід. Внаслідок цього у двох населених пунктах припинено газопостачання 1 058 домогосподарств, школи, дитячого садка та 2 пекарень. Газовики перекрили засувку на підвідному газопроводі та локалізували витік газу.

На Івано-Франківщині працівники будівельної фірми під час несанкціонованого проведення земляних робіт з облаштування каналізації пошкодили стальний газопровід. Для ліквідації аварійної ситуації на газопроводі припинено газопостачання 2 167 споживачів.