Сенат США сделал еще шаг к одобрению помощи Украине

В воскресенье Сенат Конгресса США сделал еще один шаг к одобрению пакетного законопроекта о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, в который включена, в том числе помощь для Украины, сообщает Европейская правда.

Проект на 95,3 млрд долларов, теперь без части, касающейся мер по сдерживанию миграции из Мексики, включает помощь для Украины, Израиля, Тайваня и средства на гуманитарную помощь палестинскому населению.

Продвижение проекта поддержали в воскресенье 67 голосами против 27, в том числе с 18 голосами республиканцев – несмотря на призывы Дональда Трампа. Это на один голос больше, чем на предыдущем процедурном голосовании в четверг.

"Я не припомню другого случая, когда Сенат собирался на заседание в воскресенье Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе – Ред.). Но, как мы и говорили в течение всей недели, мы продолжим работать над этим проектом, пока эта работа не будет завершена" , – прокомментировал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Дата финального голосования все еще не определена.

Сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Сенат окончательно одобрит проект в первой половине следующей недели.

Напомним, проект рассматривают без части, касающейся самого болезненного вопроса о южной границе, после того, как изначальный проект заблокировали республиканцы.

Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.