Атака на энергообъект: на Днепропетровщине люди без электричества и воды
В ночь на 12 февраля Днепропетровскую область атаковали "Шахеды", горел энергетический объект, есть проблемы со светом и водоснабжением.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели обуздали. Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке - 10 тысяч абонентов без воды", - сообщил он.
По словам главы ОВА, энергетики чинят поврежденное оборудование, чтобы возобновить энергоснабжение гражданской инфраструктуры.
Лисак также сообщил, что ночью над Новомосковским районом украинские военные уничтожили ракету, а над Павлоградским – 6 "Шахедов".
Также оккупанты обстреляли Никопольский район. С тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой общине. Прошло без погибших и пострадавших.