Атака на энергообъект: на Днепропетровщине люди без электричества и воды

В ночь на 12 февраля Днепропетровскую область атаковали "Шахеды", горел энергетический объект, есть проблемы со светом и водоснабжением.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели обуздали. Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке - 10 тысяч абонентов без воды" , - сообщил он.

По словам главы ОВА, энергетики чинят поврежденное оборудование, чтобы возобновить энергоснабжение гражданской инфраструктуры.

Лисак также сообщил, что ночью над Новомосковским районом украинские военные уничтожили ракету, а над Павлоградским – 6 "Шахедов".

Также оккупанты обстреляли Никопольский район. С тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой общине. Прошло без погибших и пострадавших.