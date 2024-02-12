Атака на енергооб'єкт: на Дніпропетровщині люди без електрики та води

У ніч на 12 лютого Дніпропетровську область атакували "Шахеди", горів енергетичний об'єкт, є проблеми зі світлом та водопостачанням.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тисяч абонентів. У Тернівці – 10 тисяч абонентів без води" , – повідомив він.

За словами голова ОВА, енергетики лагодять пошкоджене обладнання, щоб відновити енергопостачання цивільної інфраструктури.

Лисак також повідомив, що вночі над Новомосковським районом українські військові знищили ракету, а над Павлоградським – 6 "Шахедів".

Також окупанти обстріляли Нікопольський район. З важкої артилерї вдарили по Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих.