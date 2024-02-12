РФ за сутки потеряла около 800 военных и 45 беспилотников – Генштаб

Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 790 военных, 10 танков, 21 бронемашину, 6 артсистем, 45 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.02.24 ориентировочно составили: