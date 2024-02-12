РФ за сутки потеряла около 800 военных и 45 беспилотников – Генштаб
Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 790 военных, 10 танков, 21 бронемашину, 6 артсистем, 45 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 395 990 (+790) человек,
- танков − 6 416 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 11 977 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 9 481 (+6) ед,
- РСЗО − 981 (+0) ед,
- средств ПВО − 666 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 302 (+45) ед,
- крылатых ракет − 1 882 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 599 (+7) ед,
- специальной техники – 1 514 (+1) ед.