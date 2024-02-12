РФ за добу втратила майже 800 військових та 45 безпілотників – Генштаб
Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 790 військових, 10 танків, 21 бронемашину, 6 артсистем, 45 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 395 990 (+790) осіб,
- танків − 6 416 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 11 977 (+21) од,
- артилерійських систем − 9 481 (+6) од,
- РСЗВ − 981 (+0) од,
- засобів ППО − 666 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 302 (+45) од,
- крилатих ракет − 1 882 (+1) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 599 (+7) од,
- спеціальної техніки − 1 514 (+1) од.