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РФ за добу втратила майже 800 військових та 45 безпілотників – Генштаб

РФ за добу втратила майже 800 військових та 45 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 790 військових, 10 танків, 21 бронемашину, 6 артсистем, 45 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 395 990 (+790) осіб,
  • танків − 6 416 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 11 977 (+21) од,
  • артилерійських систем − 9 481 (+6) од,
  • РСЗВ − 981 (+0) од,
  • засобів ППО − 666 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 302 (+45) од,
  • крилатих ракет − 1 882 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 599 (+7) од,
  • спеціальної техніки − 1 514 (+1) од.

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