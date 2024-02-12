РФ за добу втратила майже 800 військових та 45 безпілотників – Генштаб

Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 790 військових, 10 танків, 21 бронемашину, 6 артсистем, 45 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали: