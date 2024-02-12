Падение "Шахеда" в Молдове: нашли неразорванную боевую часть

Во время обследования места падения обломков боевого беспилотника Shahed в Вулканештском районе саперы обнаружили боевую часть дрона, содержащую около 50 кг взрывчатого вещества. Об этом заявили в Генинспекторате полиции Молдовы, сообщает NewsMaker.

Сотрудники взрывотехнического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника.

В ближайшее время саперы в условиях безопасности детонируют обнаруженный заряд взрывчатки, сообщили в полиции.

Там подчеркнули, что с момента обнаружения обломков и до завершения расследования весь периметр падения дрона оцепили, обеспечив безопасность и недоступность к опасному объекту.