Падіння "Шахеда" в Молдові: знайшли нерозірвану бойову частину

Під час обстеження місця падіння уламків бойового безпілотника Shahed у Вулканештському районі сапери виявили бойову частину дрону, що містить близько 50 кг вибухової речовини. Про це заявили у Генінспектораті поліції Молдови, повідомляє NewsMaker.

Співробітники вибухотехнічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника.

Найближчим часом сапери в умовах безпеки детонують виявлений заряд вибухівки, повідомили у поліції.

Там наголосили, що з моменту виявлення уламків і до завершення розслідування весь периметр падіння дрона оточили, забезпечивши безпеку та недоступність до небезпечного об'єкту.