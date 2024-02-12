НАБУ вручило подозрение Пашинскому: грозит 12 лет тюрьмы

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский ("Народный фронт") получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба НАБУ, сообщает Лига.Бизнес.

Пашинский – один из шести подозреваемых по делу о завладении более 97 000 тонн арестованных нефтепродуктов на общую сумму 967 млн грн.

В 2014 году суд арестовал нефтепродукты группы компаний СЕПЕК Сергея Курченко, бежавшего тогда в Россию. Один из нефтебизнесменов со связями в Администрации президента, где тогда работал Пашинский, якобы решил присвоить их. НАБУ не называет его имени, но обстоятельства дела указывают на Сергея Тищенко, одноклассника и товарища Пашинского.

По версии НАБУ, они вместе разработали схему и добились передачи нефтепродуктов государственному предприятию "Укртранснефтепродукт", которое де-факто существовало лишь на бумаге и в руководстве которого были "свои" люди. Государственное предприятие открыло счета в частном банке бизнесмена, после чего все финансовые операции начали производиться и контролироваться из его кабинета, заявило НАБУ.

Для получения физического контроля над нефтепродуктами Пашинский, по мнению НАБУ, привлек спецподразделение МВД "Киев-1". Затем "Укртранснефтепродукт" продал нефтепродукты по заниженным ценам компании, подконтрольной одному из организаторов. В государственный бюджет в результате этой схемы не поступило ни одной гривны, говорится в пресс-релизе НАБУ.

Помимо Пашинского подозрения получили этот бизнесмен, бывший директор, его заместитель и один из менеджеров государственного предприятия, а также директор частной компании. Всем инкриминируется участие в преступной организации и присвоении имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины).