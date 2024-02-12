НАБУ вручило підозру Пашинському: загрожує 12 років в'язниці

Колишній депутат Верховної Ради Сергій Пашинський ("Народний фронт") отримав підозру від Національного антикорупційного бюро. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це заявили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ), повідомляє ЛігаБізнес.

Пашинський – один з шести підозрюваних у справі про заволодіння понад 97 000 тонн арештованих нафтопродуктів на загальну суму 967 млн грн.

У 2014 році суд заарештував нафтопродукти групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка, який тоді втік до Росії. Один із нафтобізнесменів зі зв'язками в Адміністрації президента, де тоді саме працював Пашинський, нібито вирішив привласнити їх. НАБУ не називає його імені, але обставини справи вказують на Сергія Тищенка, однокласника і товариша Пашинського.

За версією НАБУ, вони разом розробили схему і домоглися передачі нафтопродуктів державному підприємству Укртранснафтопродукт, яке де-факто існувало лише на папері й в керівництві якого були "свої" люди.

Потім це підприємство продало нафтопродукти за заниженими цінами компанії, підконтрольній одному з організаторів. До державного бюджету не надійшло жодної гривні, йдеться в пресрелізі НАБУ.

Крім Пашинського, підозри отримали цей бізнесмен, колишній директор, його заступник та один із менеджерів державного підприємства, а також директор приватної компанії. Усім інкримінують участь в злочинній організації та привласнення майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).