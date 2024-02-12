Над стабильностью гривны сгущаются тучи

Драматизм на валютном рынке Украины нарастает. Это становится заметно даже для неспециалиста. Сразу несколько негативных факторов усиливают давление на курс гривны.

Прежде всего, и морально, и финансово давит полная неопределенность с обещанной помощью США. В условиях разгорающейся предвыборной борьбы между республиканцами и демократами Украина, остро нуждающаяся в средствах и боеприпасах, стала невольным заложником ситуации. Несмотря на то, что первое голосование в Сенате США прошло положительно, до окончательного решения вопроса в пользу Украины еще очень далеко. Каждый день промедления ухудшает ситуацию на фронте, а недавняя ротация высшего руководства ВСУ пока принесла лишь дополнительную напряженность в украинское общество.

Как стало известно на прошлой неделе, задержки с поступлением американской помощи уже сказались на золотовалютных резервах Национального банка. За январь они «похудели» почти на 2 млрд долларов. И хотя имеющихся запасов хватает, чтобы спокойно продержаться 3-4 месяца, однако сама тенденция в нынешних условиях если не пугает, то по крайней мере настораживает.

Как следствие, Национальный банк был вынужден включить режим жесткой экономии и ограничить размер своих валютных интервенций. За период с понедельника 5 февраля по пятницу 9 февраля НБУ продал на межбанке 201,2 млн долларов. Объем интервенций уменьшается седьмую неделю подряд и является минимальным с апреля прошлого года.

Несмотря на некоторое оживление экспортного потенциала, полностью обойтись без помощи регулятора межбанковский валютный рынок пока не в состоянии. Как следствие, котировки безналичного доллара поползли вверх: если неделю назад они составляли 37,38-37,41 гривен на позиции «бид», то к обеду понедельника 12 февраля достигли 37,98-37,99 гривен, т.е. за неделю выросли на 60 копеек.

Подорожал и наличный «американец». Если в прошлый понедельник ценники в оптовых обменных пунктах столицы снижались до 37,97-37,98 гривен, то к обеду сегодняшнего дня за крупную партию американской валюты просят уже 38,20 гривен за доллар. Что примечательно: наличная валюта растет в цене гораздо медленней, чем безналичная. Как следствие, спред между двумя курсами становится все меньше и уже сузился до 20 копеек. Причина банальна: у большинства украинцев просто нет лишних денег, чтобы покупать иностранную валюту. А те, у кого они есть, давно конвертировали свои гривневые сбережения и наблюдают за происходящим со стороны.

Еще одним фактором, крайне негативно влияющим и на экономику Украины, и на общие настроения, является возобновление блокады украино-польской границы. Ежедневные потери исчисляются миллионами долларов, и когда ситуация изменится, никто не знает.

Сколько будет стоить доллар в феврале

Если первая декада февраля для валютного рынка прошла относительно спокойно, то вторая и третья, похоже, будут более бурными. Об этом свидетельствует и неожиданный приезд в Киев представителей МВФ с целью обсудить с украинскими властями цели экономической политики и вызовы, стоящие перед экономикой. Похоже, в ближайшие месяцы властям придется принимать непопулярные решения, и устойчивости национальной валюте это явно не добавит.

Впрочем, резкого падения национальной валюты аналитики портала «Курс Украины» пока не ожидают. На предстоящей неделе наличный доллар будет торговаться в диапазоне 38,10-38,60 гривен, крайне неохотно, но все же реагируя на происходящее на межбанковском валютном рынке.

Однако расслабляться уже не стоит. Над стабильностью гривны сгущаются грозовые тучи.