Над стабільністю гривні згущуються хмари

Драматизм на валютному ринку України зростає. Це стає помітним навіть для нефахівця. Одразу кілька негативних факторів посилюють тиск на курс гривні.

Насамперед і морально, і фінансово тисне повна невизначеність з обіцяною допомогою США. В умовах передвиборчої боротьби між республіканцями та демократами Україна, яка гостро потребує засобів і боєприпасів, стала мимовільним заручником ситуації. Попри те, що перше голосування в Сенаті США пройшло позитивно, до остаточного вирішення питання на користь України дуже далеко. Щодня зволікання погіршує ситуацію на фронті, а нещодавня ротація вищого керівництва ЗСУ поки що принесла лише додаткову напруженість в українське суспільство.

Як стало відомо минулого тижня, затримки з надходженням американської допомоги позначилися на золотовалютних резервах Національного банку. За січень вони схудли майже на 2 млрд доларів. І хоча наявних запасів вистачає, щоб спокійно протриматися 3-4 місяці, проте сама тенденція за нинішніх умов якщо не лякає, то принаймні насторожує.

Як наслідок, Національний банк був змушений включити режим жорсткої економії та обмежити розмір своїх валютних інтервенцій. За період з понеділка 5 лютого до п'ятниці 9 лютого НБУ продав на міжбанку 201,2 млн доларів. Обсяг інтервенцій зменшується сьомий тиждень поспіль і мінімальний з квітня минулого року.

Попри деяке пожвавлення експортного потенціалу, повністю обійтися без допомоги регулятора міжбанківський валютний ринок поки що не в змозі. Як наслідок, котирування безготівкового долара поповзли нагору: якщо тиждень тому вони становили 37,38-37,41 гривень на позиції «бід», то до обіду понеділка 12 лютого сягнули 37,98-37,99 гривень, тобто. за тиждень виросли на 60 копійок.

Подорожчав і готівковий «американець». Якщо минулого понеділка цінники в оптових обмінних пунктах столиці знижувалися до 37,97-37,98 гривень, то до обіду сьогоднішнього дня за велику партію американської валюти просять уже 38,20 гривень за долар. Що примітно: готівкова валюта зростає в ціні набагато повільніше, ніж безготівкова. Як наслідок, спред між двома курсами стає дедалі меншим і вже звузився до 20 копійок. Причина банальна: більшість українців просто не мають зайвих грошей, щоб купувати іноземну валюту. А ті, у кого вони є, давно конвертували свої гривневі заощадження і спостерігають за тим, що відбувається.

Ще одним чинником, який вкрай негативно впливає і на економіку України, і на загальні настрої, є відновлення блокади українсько-польського кордону. Щоденні втрати обчислюються мільйонами доларів, і коли ситуація зміниться, ніхто не знає.

Скільки буде коштувати долар у лютому

Якщо перша декада лютого для валютного ринку пройшла відносно спокійно, то друга та третя, схоже, будуть бурхливішими. Про це свідчить і несподіваний приїзд до Києва представників МВФ з метою обговорити з українською владою цілі економічної політики та виклики, які постають перед економікою. Схоже, найближчими місяцями владі доведеться приймати непопулярні рішення, і стійкості до національної валюти це явно не додасть.

Втім, різкого падіння національної валюти аналітики порталу «Курс України» поки що не очікують. Наступного тижня готівковий долар торгуватиметься в діапазоні 38,10-38,60 гривень, вкрай неохоче, але все ж таки реагуючи на те, що відбувається на міжбанківському валютному ринку.

Проте розслаблятись уже не варто. Над стабільністю гривні згущуються грозові хмари.