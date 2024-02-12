В Полтавской области мужчине вручили 18 повесток: что произошло

В Полтавской области мужчине вручили 18 повесток, но ему удалось избежать мобилизации, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Он рассказал, что в период с июня по ноябрь 2023 житель Полтавской области получил 18 повесток. Мужчина 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его здоровья военные части отказывались брать его на службу.

Как заявляет он сам, последние разы его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его возвращали обратно. Потому последние две повестки он решил проигнорировать. Поэтому суд признал мужчину виновным по ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Истомин добавил, что обвиняемый свою вину признал и раскаялся, и суд смягчил ему приговор на 2 года испытуемого.