У Полтавській області чоловіку вручили 18 повісток: що сталося

У Полтавській області чоловіку вручили 18 повісток, але йому вдалося уникнути мобілізації, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він розповів, що у період з червня по листопад 2023 року житель Полтавської області отримав 18 повісток. Чоловік 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Як заявляє він сам, останні рази його до військових частин відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад. Тому останні дві повістки він вирішив проігнорувати. Через це суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та засудив до 4 років позбавлення волі.

Істомін додав, що обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тож суд пом’якшив йому вирок на 2 роки іспитового.