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Оккупанты запустили по Украине 23 "Шахеда": сколько сбила ПВО

Оккупанты запустили по Украине 23 "Шахеда": сколько сбила ПВО
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 13 февраля российские оккупанты запустили 23 беспилотника типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ударные беспилотники россияне запустили из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

"В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

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