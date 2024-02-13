Оккупанты запустили по Украине 23 "Шахеда": сколько сбила ПВО
В ночь на 13 февраля российские оккупанты запустили 23 беспилотника типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 "Шахедов".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ударные беспилотники россияне запустили из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (оккупированный Крым).
"В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.