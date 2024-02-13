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Окупанти запустили по Україні 23 "Шахеди": скільки збила ППО

Окупанти запустили по Україні 23 "Шахеди": скільки збила ППО
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 13 лютого російські окупанти запустили 23 безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 16 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Ударні безпілотники росіяни запустили з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (окупований Крим).

"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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