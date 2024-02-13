Окупанти запустили по Україні 23 "Шахеди": скільки збила ППО
У ніч на 13 лютого російські окупанти запустили 23 безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 16 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ударні безпілотники росіяни запустили з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (окупований Крим).
"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.