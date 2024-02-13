В Днепропетровской области "Шахеды" атаковали энергетический объект
В ночь на 13 февраля беспилотники типа Shahed атаковали энергетический и инфраструктурный объект в Днепропетровской области. Произошли пожары, их потушили спасатели.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Украинские военные уничтожили 10 "Шахедов" в Днепровском районе, впрочем, зафиксировано несколько попаданий в Днепре.
"По Никопольщине российская армия била из артиллерии. Громко было в райцентре, Марганце и Мировской общине. Повреждены три частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено и еще одно - повреждено. Повреждены полсотни солнечных панелей", - сообщил Лысак.
Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.