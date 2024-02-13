У Дніпропетровській області "Шахеди" атакували енергетичний об'єкт

У ніч на 13 лютого безпілотники типу Shahed атакували енергетичний та інфраструктурний об'єкти у Дніпропетровській області. Сталися пожежі, їх загасили рятувальники.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Українські військові знищили 10 "Шахедів" у Дніпровському районі, втім зафіксовано кілька влучань у Дніпрі.

"По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей" , – повідомив Лисак.

Всюди минулося без загиблих і постраждалих.