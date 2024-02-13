Немецкая промышленность не способна удовлетворить потребности Украины в снарядах – Rheinmetall

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украине нужно более двух миллионов снарядов в год и немецкое производство не способно удовлетворить эту потребность, сообщает Европейская правда.

По его словам, Германии понадобится "от десяти до 15 лет" на пополнение собственных запасов.

"Всего мы хотим производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год до 2025 года" , – сказал Паппергер.

Он также призвал немецкое правительство реалистично подойти к оснащению Бундесвера вооруженными дронами.

"В Украине ведется новый тип войны с использованием беспилотников, и здесь все еще идут дебаты о том, стоит ли вооружать беспилотники" , – добавил руководитель концерна.

Накануне стало известно, что в Германии начинается строительство нового завода Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов.