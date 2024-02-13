Слежки за журналистами: правоохранители начали еще одно уголовное производство

Правоохранители начали еще одно уголовное производство по слежке за командой Bihus.Info. А именно по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.﻿ Об этом заявили в Офисе генпрокурора, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Так, дело возбудили по ч. 3 ст. 171 УКУ - влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения.

По данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования установлены факты, свидетельствующие о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. На территории этнографического комплекса производился незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info. Данные могли использоваться для дальнейшего воздействия на них.

В связи с этим в ЕРДР внесены сведения и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 171 УК Украины

В Офисе генерального прокурора также напомнили, что уже осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по фактам нарушения неприкосновенности частной жизни и использования специальных технических средств получения информации (ст. 182, ст. 359 УК Украины).

Скандал с прослушиванием Bihus.Info

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео, где члены команды Bihus.Info во время корпоратива в одном из загородных комплексов Киева якобы употребляют наркотические вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на ролик и сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и сообщил, что те работники, которые употребляли запрещенные вещества, уволены.

Кроме того, он заявил о незаконном наблюдении и прослушивании, и что за командой Bihus.Info следили до этого в течение нескольких месяцев. Позже СБУ сообщила, что уже расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов (впоследствии дело по слежке за Bihus.info передали в ГБР).

31 января президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Впрочем, впоследствии журналисты обнародовали собственное расследование, где установили, кто же причастен к их прослушиванию и обнародованию соответствующих видео в сети. По итогам которого они заявили, что слежку за командой организовал и осуществил Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Правоохранители отреагировали на обвинения. Там сказали, что противодействие организованной наркопреступности - одно из направлений деятельности СБУ. Впрочем, источники сообщили, что руководителя департамента СБУ уволили все же из-за слежки за редакцией Bihus.Info