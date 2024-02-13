Стеження за журналістами: правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження у зв’язку зі стеженням за командою Bihus.Info. А саме за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.﻿ Про це заявили в Офісі генпрокурора, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Так, справу порушили за ч. 3 ст. 171 ККУ - вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

За даними правоохоронців, в ході досудового розслідування встановлені факти, які свідчать про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України

В Офісі генерального прокурора також нагадали, що вже здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК України).

Скандал з прослуховуванням Bihus.Info

Нагадаємо, раніше в соцмережах поширили відео, де члени команди Bihus.Info під час корпоративу в одному із заміських комплексів Києва нібито вживають наркотичні речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ролик та повідомив, що на відео не журналісти, а оператори й повідомив, що ті працівники, які вживали заборонені речовини, звільнені.

Крім того, він заявив про незаконне спостереження та прослуховування і що за командою Bihus.Info стежили до цього впродовж кількох місяців. Пізніше СБУ повідомила, що вже розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів (пізніше справу щодо стеження за Bihus.info передали до ДБР).

31 січня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Втім, згодом журналісти оприлюднили власне розслідування де встановили, хто ж саме причетний до їх прослуховування й оприлюднення відповідних відео в мережі. За підсумками якого вони заявили, що стеження за командою організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ.

Правоохоронці відреагували на звинувачення. Там сказали, що протидія організованій наркозлочинності - один із напрямків діяльності СБУ. Втім, джерела повідомили, що керівника департаменту СБУ звільнили все ж через стеження за редакцією Bihus.Info.