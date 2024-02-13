Зеленский и Кулеба отреагировали на одобрение Сенатом США помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировали на одобрение в Сенате США пакетного законопроекта, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщает Европейская правда.
"Благодарен (лидеру большинства) Чаку Шумеру, (лидеру меньшинства) Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для всех нас огромное значение", – отметил Зеленский.
По его словам, дальнейшая помощь США позволяет Украине спасать человеческие жизни от российского террора.
"Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", – добавил президент.
В свою очередь Кулеба также поблагодарил Шумера, Макконнелла и всех сенаторов за "поддержку не только дополнительной помощи Украине, но и глобальной позиции и силы Америки".
"Этот сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки – очень нужный и ценный. Мы ожидаем дальнейших шагов, направленных на противодействие российской агрессии, приближение справедливого мира в Украине и поддержку международного порядка, который США помогли установить и который защищает всех американцев, а также другие свободные нации", – резюмировал Кулеба.
Сегодня, 13 февраля, Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины.
Ранее лидер на номинацию от республиканцев на выборах президента Дональд Трамп высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.
Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.