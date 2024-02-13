Зеленский и Кулеба отреагировали на одобрение Сенатом США помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировали на одобрение в Сенате США пакетного законопроекта, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

"Благодарен (лидеру большинства) Чаку Шумеру, (лидеру меньшинства) Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для всех нас огромное значение" , – отметил Зеленский.

По его словам, дальнейшая помощь США позволяет Украине спасать человеческие жизни от российского террора.

"Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира" , – добавил президент.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2024

В свою очередь Кулеба также поблагодарил Шумера, Макконнелла и всех сенаторов за "поддержку не только дополнительной помощи Украине, но и глобальной позиции и силы Америки".

"Этот сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки – очень нужный и ценный. Мы ожидаем дальнейших шагов, направленных на противодействие российской агрессии, приближение справедливого мира в Украине и поддержку международного порядка, который США помогли установить и который защищает всех американцев, а также другие свободные нации" , – резюмировал Кулеба.

I am grateful to the Senate Republican @LeaderMcConnell and Democratic @SenSchumer leadership, as well as all Senators, for supporting not only additional assistance for Ukraine but also America's global posture and strength.



This signal of unwavering bipartisan support is… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2024

Сегодня, 13 февраля, Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Ранее лидер на номинацию от республиканцев на выборах президента Дональд Трамп высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.