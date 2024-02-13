России хватит техники еще на 2-3 года войны – исследование

Российская армия с учетом нынешних темпов потерь боевой техники сможет продолжать вести войну против Украины в течение следующих 2–3 лет, а возможно и дольше.﻿ К такому выводу пришли эксперты из лондонского Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), сообщает Деловая столица.

По их данным, только в 2023 году Россия потеряла свыше 3 000 единиц боевых бронированных машин, а с февраля 2022 года — почти 9 000 единиц. Но несмотря на это, у России остаются ресурсы на ведение войны.

Исследователи подчеркивают, что мониторинг действующих парков основных боевых танков (ОБТ), бронетранспортеров (БТР), боевых машин пехоты (БМП) и другой техники для обеих сторон в войне в Украине дает лишь приблизительные результаты. В отличие от громких потерь ВМФ или ВКС РФ потери на земле оценить труднее. Темпы восстановления и производства наземной техники могут существенно различаться, как и интенсивность потерь.

Российское издание The Insider уточняет, что информация о потерях российской и украинской техники отражает целый ряд исходных данных, включая визуальные подтверждения, полученные из различных источников (в основном это изображения с поля боя, снятые дронами). Эти данные обычно отражают последствия боев местного значения и преуменьшают масштабы потерь. Они как правило не отражают результатов дальнего огневого воздействия и связанного с ним уничтожения техники, особенно систем вооружения, которые в основном действуют далеко за линией фронта, например, артиллерийских или зенитно-ракетных.

В некоторых случаях потери регистрировались, когда вооруженные силы быстро покидали какой-либо район, оставляя после себя уничтоженную технику, о наличии которой в противном случае не было известно. IISS получало эти данные из различных источников информации, включая данные Пентагона, утекшие в 2023 году, OSINT-ресурсы, включая Oryx, интервью и прочие материалы.

Не все изображения техники и вооружений, пораженных в бою, означают их полное уничтожение. IISS привел оценку данных о том, какая поврежденная и брошенная техника была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию, а какая — списана. В других случаях корректировки инвентарных запасов отражают захваченное оборудование. Например, Украина сейчас использует значительное количество бронетехники, захваченной у российских войск.

Несмотря на потерю в среднем сотен единиц бронетехники и артиллерийских орудий в месяц, Россия смогла сохранить стабильное количество техники в действующей армии. В 2023 году удалось снять с хранения как минимум 1 200–1 300 ОБТ и около 2 500 БМП и БТР.

Также налажено производство новых танков и прочей бронетехники, хотя точные цифры сложно определить даже по спутниковым снимкам, отмечают авторы исследования. По оценке экспертов IISS, Россия сможет продолжать боевые действия в Украине при нынешних темпах потерь в течение следующих 2–3 лет, а возможно, и дольше.