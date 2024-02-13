Росії вистачить техніки ще на 2-3 роки війни – дослідження

Російська армія з урахуванням нинішніх темпів втрат бойової техніки зможе продовжувати вести війну проти України протягом наступних 2-3 років, а можливо, і довше﻿. До такого висновку дійшли експерти з лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS), повідомляє Ділова столиця.

За їхніми даними, лише у 2023 році Росія втратила понад 3000 одиниць бойових броньованих машин, а з лютого 2022 року – майже 9000 одиниць. Але попри це, в Росії залишаються ресурси для ведення війни.

Дослідники підкреслюють, що моніторинг парків основних бойових танків (ОБТ), бронетранспортерів (БТР), бойових машин піхоти (БМП) та іншої техніки для обох сторін у війні в Україні дає лише приблизні результати. На відміну від гучних втрат ВМФ чи ВКС РФ втрати на землі оцінити важче. Темпи відновлення та виробництва наземної техніки можуть істотно відрізнятися, як і інтенсивність втрат.

Російське видання The Insider уточнює, що інформація про втрати російської та української техніки відображає цілу низку вихідних даних, включаючи візуальні підтвердження, отримані з різних джерел (переважно це зображення з поля бою, зняті дронами). Ці дані зазвичай відображають наслідки боїв місцевого значення та зменшують масштаби втрат. Вони зазвичай не відображають результатів далекого вогневого впливу та пов'язаного з ним знищення техніки, особливо систем озброєння, які в основному діють далеко за лінією фронту, наприклад, артилерійських або зенітно-ракетних.

У деяких випадках втрати реєструвалися, коли збройні сили швидко покидали якийсь район, залишаючи після себе знищену техніку, про наявність якої інакше не було відомо. IISS отримувало ці дані з різних джерел інформації, включаючи дані Пентагону, що втекли в 2023 році, OSINT-ресурси, включаючи Oryx, інтерв'ю та інші матеріали.

Не всі зображення техніки та озброєнь, уражених у бою, означають їхнє повне знищення. IISS навів оцінку даних про те, яка пошкоджена та покинута техніка була відновлена та знову введена в експлуатацію, а яка списана. В інших випадках коригування інвентарних запасів відображають захоплене обладнання. Наприклад, Україна зараз використовує значну кількість бронетехніки, яку захопили у російських військ.

Попри втрату в середньому сотень одиниць бронетехніки та артилерійських знарядь на місяць, Росія змогла зберегти стабільну кількість техніки у чинній армії. У 2023 році вдалося зняти зі зберігання як мінімум 1200-1300 ОБТ і близько 2500 БМП і БТР.

Також налагоджено виробництво нових танків та іншої бронетехніки, хоча точні цифри важко визначити навіть за супутниковими знімками, зазначають автори дослідження. За оцінкою експертів IISS, Росія зможе продовжувати бойові дії в Україні за нинішніх темпів втрат протягом наступних 2–3 років, а можливо, й довше.