Дело Пашинского: ВАКС арестовал бизнесмена Тищенко с возможностью залога

ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога. Его подозревают в соорганизации вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским завладения арестованными нефтепродуктами на почти 1 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю - одному из организаторов преступной организации, которая завладела нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК)", - говорится в сообщении.

Так, ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога.

В случае внесения залога на него будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напоминаем:

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.