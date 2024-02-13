Справа Пашинського: ВАКС арештував бізнесмена Тищенка з можливістю застави

ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави. Його підозрюють у співорганізації разом з екснардепом Сергієм Пашинським заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже 1 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід підприємцю - одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК)", - йдеться у повідомленні.

Так, ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

У разі внесення застави на нього будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадуємо:

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.