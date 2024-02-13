Сырский и Умеров поговорили с командующим НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница Умерова в Facebook.

Также удалось поговорить с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

"Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал министр.

Приоритеты для ВСУ

Сырский в разговоре озвучил приоритеты, среди них есть:

оптимизация структуры ВСУ;

улучшение качества подготовки наших военных;

доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;

обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Также отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

"Еще одна важная тема - обеспечение ротации бойцов на фронте. Впереди - много работы и решений, необходимых для нашей победы", - написал Умеров.

Перестановки в ВСУ

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский начал обновление руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шапталы возглавил Анатолий Баргилевич.

Позже глава государства также назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войсками.

Сегодня главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию.