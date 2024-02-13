Сырский и Умеров поговорили с командующим НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ
Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит страница Умерова в Facebook.
Также удалось поговорить с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.
"Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал министр.
Приоритеты для ВСУ
Сырский в разговоре озвучил приоритеты, среди них есть:
- оптимизация структуры ВСУ;
- улучшение качества подготовки наших военных;
- доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;
- обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.
Также отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.
"Еще одна важная тема - обеспечение ротации бойцов на фронте. Впереди - много работы и решений, необходимых для нашей победы", - написал Умеров.
Перестановки в ВСУ
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский начал обновление руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шапталы возглавил Анатолий Баргилевич.
Позже глава государства также назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войсками.
Сегодня главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию.