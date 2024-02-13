В Раде предлагают платить военным за уничтожение вражеской техники и не только

На сайте Верховной рады зарегистрирован новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Верховной рады и Facebook секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Что предлагает новый законопроект

В документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

В частности, за уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тысяч гривен. За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше - 100 тысяч гривен. Остальные бронеавтомобили или грузовые автомобили нардепы оценили в 30 тысяч гривен.

За ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО вознаграждение предлагает установить также 370 тысяч гривен. Несколько меньшую выплату предлагают за уничтожение средства контрбатарейной борьбы - до 150 тысяч гривен. Столько же военный сможет получить за уничтоженный РЭБ.

За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа предлагается выплачивать 100 тысяч гривен. Такое же вознаграждение предлагается за уничтожение баллистической ракеты.

Наибольшее вознаграждение можно будет получить, если военный уничтожит вражеский самолет - 500 тысяч гривен, за военный вертолет - 300 тысяч гривен, комплекс дальнего визуального наблюдения - 30 тысяч гривен, военный корабль - 300-500 тысяч гривен, средства РЭР - 30-100 тысяч гривен.

Выплаты не только военным

Новый законопроект предлагает выплачивать вознаграждения не только военным, но и полицейским спецназначения.

Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники. Однако для командиров военных предусмотрено дополнительное вознаграждение в процентах от суммы: непосредственный командир – 5%, командир уровня взвода/роты/группы – 3%, командир уровня батальона – 2%, командир уровня бригады (полка) – 1%.

Увеличение выплат за боевые действия

Нардепы предлагают установить надбавки и вознаграждения тем военным, которые во время военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев. При условии, что минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, они смогут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.﻿ ﻿﻿

Те военные, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 24 месяцев, с 12 месяцами боевых действий, смогут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Дополнительные выплаты срочникам

Раде предлагают предусмотреть денежную выплату тем, кто после 24 февраля 2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения. Эта помощь будет одноразовая и будет иметь следующие размеры:

солдатам – 120 тысяч гривен,

сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен,

офицерам – 200 тысяч гривен.

Что касается тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, однако хочет продолжить служить, предлагают ежемесячную доплату в размере 10 тысяч гривен.

Страхование военных

Народные депутаты предлагают в законопроекте установить пожизненное страхование жизни и здоровья для военных, которые отслужили не менее 36 месяцев, из них - не менее 12 боевых, а также для освобожденных из плена (за государственные средства в частных учреждениях). Действие страхования будет распространяться и на семьи.

Документ также предлагает установить минимальные размеры пенсий по инвалидности лицам, получившим инвалидность по причине участия в ATO на востоке Украины, ООС на востоке Украины, вооруженной российской агрессии против Украины: І группа - 25 тысяч гривен, ІІ группа - 20 тысяч гривен, ІІІ группа - 15,6 тысяч гривен.

Новые льготы для военнослужащих

Те военные, которые прослужили более 36 месяцев, из которых 12 месяцев были боевые деяния. Это касается и тех, кто не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена. Ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут все, кто служил не менее 36 месяцев, из них - минимум 24 боевых.

Для тех, кто проходил военную службу после 24 февраля 2022 года, предлагают ввести право на льготное растаможивание автомобилей. Речь о военнослужащих, отслуживших не менее 36 месяцев – они будут иметь право на скидку 50% на таможенные и налоговые платежи. А вот те, кто отслужил не менее 24 месяцев, из них - по меньшей мере 12 выполняли боевые задания, будут иметь "нулевое растаможивание".

Однако это право должно быть введено отдельными законопроектами, потому что изменения необходимо вносить в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Демобилизация военных

В законопроекте указан дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы:

в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;

в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.

Предлагают изменения и для призывников, ранее не проходивших военную службу. Они должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки.﻿ ﻿﻿﻿﻿

Курс должен длиться не менее трех месяцев и включать в себя:

тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса),

тактическую медицину (не менее 10%),

огневую подготовку (не менее 30%).

За некачественную подготовку защитников предлагается ввести дополнительную ответственность для инструкторов и руководителей учебных центров. А после прохождения курса необходимо сдавать обязательный экзамен. В случае неудачного результата – дополнительное обучение до одного месяца.

Авторы законопроекта

Непосредственным инициатором законопроекта является секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко от фракции "Голос".

Однако среди авторов значатся глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич от "Слуги народа". Также его поддержала депутат ВР Марианна Безугла, которая на днях заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа".

От "Слуги народа" также указаны нардепы Федор Вениславский и Максим Потураев.

При этом следует отметить, что основные нардепы, предлагающие данный законопроект, входят в оппозиционные партии - "Голос", "Европейская солидарность", и даже от "ОПЗЖ".

Доплаты военным

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили .

Верховная рада поддержала возврат надбавок военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен, но с некоторыми поправками.

Также правительство повысило зарплату медикам в зоне боевых действий. Это касается не только врачей, но и медсестер, фармацевтов и других медработников.