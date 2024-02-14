Украина не против дополнительных проверок зерна в Польше – Минагрополитики

Украина готова к дополнительным проверкам зерна в Польше, следующего через польскую территорию транзитом.﻿ Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся" , - сказал министр в ответ на заявления заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, который утверждает, что все украинское зерно будет дополнительно проверяться на границе из-за якобы низкого качества.

Министр подчеркнул, что через Польшу экспортируется на самом деле небольшой объем зерна, ведь 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд отдают предпочтение экспорту через морские порты.

Кроме того, Украина ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях по ситуации с перевозкой агропродукции.

"Мы стараемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе" , - отметил Сольский.

Также министр добавил, что в декабре прошлого года из украинских портов было экспортировано 5 млн тонн зерна, шрота и масла и примерно 1 млн тонн через Дунай и почти 1 млн тонн - это шрот, масло и зерно, которое пошло через наших соседей.