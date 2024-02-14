Україна не проти додаткових перевірок зерна у Польщі – Мінагрополітики

Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі, що прямує через польську територію транзитом.﻿ Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє Економічна правда.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося" , – сказав міністр у відповідь на заяви заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака, який стверджує, що все українське збіжжя додатково перевірятиметься на кордоні через нібито низьку якість.

Міністр наголосив, що через Польщу експортується насправді невеликий обсяг зерна, адже 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту через морські порти.

Крім того, Україна веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням агропродукції.

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон" , – зазначив Сольський.

Також міністр додав, що у грудні минулого року з українських портів було експортовано 5 млн тонн зерна, шроту й олії та приблизно 1 млн тонн через Дунай і майже 1 млн тонн – це шрот, олія і зерно, яке пішло через наших сусідів.