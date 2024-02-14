НАБУ выявило еще одну коррупционную схему с закупками Минобороны

Правоохранители разоблачили новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты.﻿ Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В рамках расследования касательно закупок Минобороны по организации питания детективы подтвердили факты существования коррупционной схемы. Она позволяла существенно завышать цены на определенные категории товаров.

"Таким образом недобропорядочные поставщики получают сверхприбыль и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии РФ" , - говорится в сообщении.

Как объяснили правоохранители, схема позволяла поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые продукты. К примеру, яйца продавали втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных.

Детективы изымают и обрабатывают большой массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов снабжения всех наименований продуктов по каталогу. Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.

К следственным действиям привлекли Государственную аудиторскую службу.